مجموعة شلهوب تكشف النقاب عن محرّكها المبتكر للذكاء الاصطناعي التوليدي.. "Layla AI"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 06:58 مساءً - أطلقت مجموعة شلهوب، الرائدة في تجارة التجزئة الفاخرة في المنطقة، بالتعاون مع فيسز، أعرق متاجر التجزئة المتخصصة في الجمال بالشرق الأوسط بخبرة تتجاوز ثلاثين عاماً، منصة "ليلى إيه آي" Layla AI، أوّل مدرّبة تجميل مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. تجمع "ليلى إيه آي" بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وخبرة المجموعة الإقليمية الممتدة لأكثر من سبعين عاماً، إضافةً إلى الإرث الموثوق لفيسز في عالم الجمال، لتمنح العملاء تجربة رقمية تعكس دفء مستشاري التسوّق واحترافيتهم عبر تقديم توصيات فائقة مخصصة لكل عميل في مجالات العناية بالبشرة والمكياج والعطور والعناية بالشعر.

وعلى عكس المحادثات الآلية التقليدية، تتميز "ليلى إيه آي" بقدرتها على التعلّم والتكيّف مع كل تفاعل، حيث تواكب تفضيلات العملاء المتغيرة، واحتياجاتهم الموسمية، وأحدث الصيحات في مجال الجمال. كما أن طلاقتها في مختلف اللهجات العربية، بما في ذلك "العربيزي"، تعزز من مستوى الثقة والتقارب، وهما عاملان أساسيان لتعزيز تفاعل العملاء في الشرق الأوسط.

مجموعة شلهوب تكشف النقاب عن محرّكها المبتكر للذكاء الاصطناعي التوليدي - الصورة من المصدر

ومنذ إطلاقها، حققت منصة "ليلى إيه آي" نقلة نوعية في تفاعل العملاء، حيث سجّلت معدلات تحويل أعلى بمقدار 2.5 مرة مقارنة بالجلسات غير المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما يقضي المستخدمون في الجلسة الواحدة وقتاً أطول بمتوسط 7.4 دقائق إضافية، ويستعرضون منتجات بنسبة أعلى بلغت 27%. وأظهرت المنصة توافقاً قوياً ثقافياً ولغوياً، حيث جرت 79% من التفاعلات باللغة العربية، وشارك 85% من المستخدمين من المملكة العربية السعودية بفضل قدرة "ليلى إيه آي" على فهم مختلف اللهجات العربية. وعلى صعيد آخر، يتجاوز دور "ليلى إيه آي" خدمة العملاء لتعمل محرّكاً ذكياً للمعلومات والرؤى المتعلّقة بالأعمال، حيث توفّر بيانات فورية حول التفضيلات المتغيرة والاحتياجات غير الملبّاة، ما يمكّن من تطوير استراتيجيات أكثر دقة في تنويع المنتجات، والتسعير، وحملات التسويق.

أسلوب جديد لبناء الثقة وتعزيز الترابط مع كل عاشقة للجمال

وفي هذا السياق، قالت نيكول نيتشكيه، المديرة التنفيذية لـ فيسز:"بصفتها مدرّبة تجميل شخصية، توفّر "ليلى إيه آي" إرشادات وتوصيات منتقاة بعناية، ما يضمن لكل عميل الدعم المطلوب خلال تجربته، سواء في المتجر أو عبر القنوات الإلكترونية. وتجسّد "ليلى إيه آي" رؤيتنا لمستقبل الجمال؛ فنحن نطمح إلى مستقبل أكثر ذكاءً، وأكثر إنسانية، وأكثر قرباً على الصعيد الشخصي. ومن خلال الجمع بين عمق علاقتنا بالعملاء في فيسز واستراتيجية الذكاء الاصطناعي لدى مجموعة شلهوب، نسعى إلى تطوير تجارب تهدف إلى التثقيف والإلهام والتمكين. هذه المنصة ليست مجرد ابتكار تقني، بل أسلوب جديد لبناء الثقة وتعزيز الترابط مع كل عاشقة للجمال في الشرق الأوسط."

ومن جانبه، قال نيك فنكيير، نائب الرئيس للابتكار المؤسسي في مجموعة شلهوب: "يثبت هذا المشروع أن الابتكار المتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينطلق من الشرق الأوسط وعلى نطاق واسع. تمثّل "ليلى إيه آي" بداية خارطة طريق مشوّقة لدمج الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل سلسلة العمليات لتجارة التجزئة."

"ليلى إيه آي" نقطة انطلاق لسلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية

وفي هذا الإطار، صرّح مايكل شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب، قائلاً: "نفخر بأن تكون فيسز هي من يقدّم "ليلى إيه آي" كأول مدرّبة تجميلة تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع. فهذا لا يمثل خطوة متقدمة في مجال التقنية فحسب، بل يعبّر أيضاُ عن التزامنا المستمر بوضع عملائنا في صميم كل ما نقوم به. تجسّد "ليلى" طموحنا في ابتكار تجارب سلسة ومتعددة القنوات، تمزج بين دفء التجربة داخل المتاجر ومرونة العالم الرقمي، مع الحفاظ على إرثنا العريق في خبرة الجمال. كما أنها تعدّ حجر أساس لطموحنا في رسم مستقبل تجارة التجزئة الفاخرة بالاعتماد على البيانات والمعلومات والرؤى، بما يعزز رحلة العميل ويوفّر أفكاراً استراتيجية جديدة معمقة لتوجيه القرارات الخاصة بالعلامة التجارية والمنتجات واستراتيجيات العرض."

وأضاف: "باعتبارها مشروعاً رائداً ضمن استراتيجية مجموعة شلهوب للذكاء الاصطناعي، التي أُطلقت مطلع هذا العام، تمثل "ليلى إيه آي" نقطة انطلاق لسلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية في التجارة الحوارية، إذ إنها تعيد تشكيل طريقة تفاعل العملاء مع العلامات التجارية وتضع معايير جديدة للابتكار في قطاع التجزئة."

وقد علّق جيريمي دينستي، المدير المسؤول عن الذكاء الاصطناعي في مجموعة شلهوب، قائلاً: "مع تطور توقعات المتسوقين، نرى أن التجارة الحوارية تمثل الخطوة الطبيعية التالية نحو ابتكار تجارب سلسة وشخصية متعددة القنوات. ومع النجاح المبكر الذي حققته "ليلى إيه آي" في تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات منذ اليوم الأول، فإن هذا الإنجاز يعكس التزامنا برسم مستقبل التجارة الإلكترونية عبر حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وبالنظر إلى المستقبل، تخطط مجموعة شلهوب لتوسيع قدرات "ليلى إيه آي" لتشمل خصائص جديدة مثل تشخيص البشرة، وتجربة المنتجات افتراضياً، وإضافة عناصر الترفيه التفاعلي (Gamification)، إلى جانب دمج القنوات المتعددة بشكل أكثر تكاملاً."

وبصفتها الرائدة في قطاع التجزئة متعدد القنوات للجمال في المنطقة، أطلقت فيسز منصة "ليلى إيه آي" مع التركيز على احتياجات العملاء، لتعمل كمدرّب تجميل شخصي سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر، بما يضمن حصول كل عميلة وعميل على استشارات متخصصة، وتوصيات مُنتقاة، ورعاية متواصلة عبر جميع القنوات. وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية أوسع لـ فيسز تهدف إلى تثقيف عملاء الجمال في الشرق الأوسط، واستقطابهم، وتمكينهم، وتنمية القطاع من خلال التقنيات المبتكرة والتعليم والرعاية الشخصية، بما يدعم رؤية مجموعة شلهوب 2033 الهادفة إلى استشراف مستقبل قطاع تجارة التجزئة.