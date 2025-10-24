صيحات جمالية من وحي نجمات الجيل زد.. إطلالات طبيعية بأسلوب عصري

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أكتوبر 2025 11:05 صباحاً - في عالم تتسارع فيه الموضة وتتنوع فيه صيحات الجمال، برز جيل جديد من النجمات الشابات اللواتي استطعن أن يضعن بصمتهن الخاصة على الساحة الفنية، ويعبرن عن شخصيتهن بثقة وأناقة لا تشبه سواهن. إنهن نجمات الجيل زد، الجيل الذي كبر في زمن الانفتاح الرقمي، وتأثر بثقافة الفردية والتعبير عن الذات، فحولن الإطلالة إلى لغة تروي حكاية التميز، والجرأة، والأنوثة المتجددة.

ما يميز هذا الجيل من النجمات ليس فقط موهبتهن أو حضورهن أمام الكاميرا، بل تلك الطاقة العصرية التي يبعثنها أينما ظهرن. فكل تفصيل في مظهرهن يعكس فلسفة جديدة للجمال، لا تقوم على المثالية الجامدة، بل على الحرية في اختيار ما يليق بالروح قبل الشكل. إنهن يظهرن لنا أن الجمال لم يعُد قالباً محدداً، بل لوحة مفتوحة تعبرين عنها بما تحبين، وبما يجعلك تشعرين بالثقة والتفرد.

تستمد نجمات الجيل زد سحرهن من الواقع، من تنوع الثقافات والأذواق، ومن إيمانهن بأن المرأة المعاصرة قادرة على أن تكون جريئة وناعمة في الوقت نفسه، أنيقة ومتمردة، بسيطة ولكنها آسرة. ولهذا فإن إطلالاتهن أصبحت مصدر إلهام لكل امرأة تبحث عن هوية جمالية تعبر عنها دون أن تتخلى عن ذاتها.

مايان السيد بمكياج نيود ذهبي مع الشعر المنسدل

ظهرت مايان السيد بظلال عيون نيود مع لمسة دهبي خفيفة أضفت دفئاً على ملامحها، وبرزت عينيها بماسكرا واضحة منحتها نظرة جذابة وطبيعية. أما الشفاه فاختارت لها ليب غلوس نيود داكناً يعزز أنوثتها الهادئة، واكتملت الإطلالة بشعر منسدل بفرق وسطي، تثبتت خصلاته الأمامية خلف الأذن بانسيابية أنيقة.

مي الغيطي بمكياج برونزي وتسريحة الكعكة المنخفضة

تألقت مي الغيطي بعيون محددة بالكحل الأسود أظهرت سحر نظرتها، مع ظلال عيون برونزية أضفت لمسة دافئة ومشرقة على وجهها. اعتمدت بلاشر كريمياً واضحاً وأحمر شفاهٍ برونزياً لامعاً منحاها توهجاً طبيعياً، فيما اكتملت الإطلالة بتسريحة كعكة منخفضة مع فرق وسطي زاد من أناقتها الراقية.

ملك زاهر بمكياج زهري وأيلاينر أسود مع تسريحة الشينيون الأنيقة

تألقت ملك زاهر بمكياج عيون سموكي خفيف بظلال زهرية فاتحة وكحل أسود أبرز جاذبية عينيها، مع رموش كثيفة تضيف لمسة درامية ناعمة. اختارت بلاشر زهرياً وأحمر شفاهٍ لامعاً بالدرجة نفسها؛ ليكملا إشراقة ملامحها، فيما جاء شعرها الويفي مرفوعاً بتسريحة شينيون أنيقة بفرق وسطي، تتدلى منها خصلة ويفي على الوجه بأسلوب أنثوي راقٍ.

ياسمين العبد بمكياج وردي ناعم مع الشعر الناعم المنسدل

تألقت ياسمين العبد بسحبة عيون رفيعة على الجفن العلوي مع رموش بارزة زادت من سحر نظرتها. واختارت مكياجاً زهرياً ناعماً من ظلال عيون وردية وبلاشر واضحاً وأحمر شفاهٍ زهرياً فاتحاً يبرز ملامحها الرقيقة. اكتملت إطلالتها بشعر ناعم منسدل على كتف واحدة مع فرق جانبي ولمسة أنيقة بدبوس شعر لؤلؤي يزين الغرة.

لينا صوفيا بمكياج نيود وأيلاينر مسحوب مع تسريحة ذيل الحصان

تألقت لينا صوفيا بسحبة أيلاينر من أعلى وأسفل الجفون أظهرت سحر عينيها، مع ظلال نيود ناعمة ورموش طويلة منحتها نظرة جذابة وطبيعية. اختارت أحمر شفاهٍ نيود داكناً يبرز شفتيها بأسلوب أنيق، فيما جاء شعرها ملموماً بذيل حصان عالٍ بفرق وسطي خفيف، وزينت أحد الجوانب بلمسة من الدوائر والفصوص اللامعة التي أضفت بريقاً فريداً على الإطلالة.

ليلى زاهر بمكياج نيود وردي مع الرموش البارزة وتسريحة الكعكة العالية

تألقت ليلى زاهر بمكياج نيود وردي أنثوي زُين بلمسة من الكحل الأسود الواضح على الزوايا الخارجية للعينين، مع رموش طويلة بارزة زادت من جاذبيتها. اختارت بلاشر زهرياً وأحمر شفاهٍ فاتحاً بالدرجة نفسها؛ ليكملا إشراقة وجهها، فيما جاء شعرها مرفوعاً بكعكة عالية مع فرق وسطي يضفي لمسة من الأناقة الكلاسيكية الهادئة.

نصائح مهمة يتبعها الجيل زد لإطلالة طبيعية

جيل زد لا يؤمن بالمبالغة، بل بالجمال البسيط الذي يعكس الثقة بالنفس ويبرز الملامح الحقيقية دون تصنع. إليك أبرز النصائح التي يتبعها هذا الجيل لإطلالة طبيعية متوازنة: