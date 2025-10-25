مكياج وتسريحات النجمات في ختام مهرجان الجونة 2025: سحر الجمال العربي على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 11:03 صباحاً - تحوّلت السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025، إلى عرضٍ آسر للجمال والأناقة؛ حيث تنافست النجمات بإطلالات خاطفة للأنظار عكست أنوثة فاخرة وذوقاً رفيعاً. تنوّعت الصيحات بين المكياج المضيء والتسريحات المتقنة؛ لتجسّد تلاقياً مبهراً بين الرقيّ الكلاسيكي والجرأة العصرية، في مشهد يجسد روح الجمال المصري والعربي بكل تفاصيله الراقية. تألّقت وجوه النجمات بمكياج مشرق يفيض بالأنوثة، فالبشرة البرونزية الموحّدة والهايلايتر المتلألئ أظهرا الملامح بنعومة، فيما أضافت الظلال الوردية والسموكي الدافئ عمقاً آسراً للنظرات. ولم تغب الشفاه الجريئة بدرجات الأحمر والعنّابي، إلى جانب التدرجات النيود الهادئة التي منحت النجمات لمسة من النعومة والرقي. أما تسريحات الشعر فتنوّعت بين الانسدال المتموّج الطبيعي والمرفوعات الأنيقة التي جسّدت فخامة الحدث.

كاميرا "الخليج 365" تستعرض لكِ مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل ختام مهرجان الجونة 2025 التي خطفت الأنظار... فأيّ إطلالة أعجبتك أكثر؟ شاركينا رأيكِ!

ليلى علوي بمكياج سموكي وتسريحة منسدلة نصف مرفوعة

ليلى علوي في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025- تصوير يحيى أحمد خاص "الخليج 365"

في إطلالة راقية، تجمع بين الأنوثة والفخامة، تمايلت النجمة القديرة ليلى علوي على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 بفستان أبيض أنيق بقصّة انسيابية، تزيّنه تطريزات ذهبية فاخرة عند الصدر والأكتاف، أضفت عليه لمسة ملوكية لافتة، واختارت مكياجاً دخانياً ناعماً ركّز على إبراز سحر العيون بأسلوب دافئ، يجمع بين الظلال البنية واللمسة البرونزية، مع بشرة مضيئة وشفاه نيود ناعمة، حافظت على توازن الإطلالة. أما تسريحة شعرها نصف المرفوعة الكلاسيكية، فقد أضافت لمسة من الحيوية والرقي؛ لتتألّق النجمة بإطلالة تُجسّد الأنوثة الراقية والذوق الرفيع في آنٍ

يسرا بمكياج ناعم متوهج وتسريحة ويفي مموجة

يسرا في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025- تصوير يحيى أحمد خاص "الخليج 365"

تألّقت النجمة القديرة يسرا على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 بإطلالة ساحرة تنبض بالرقيّ والنعومة. واختارت فستاناً فخماً باللون الوردي الباستيلي، تميّز بتصميمه الأنيق ذي الأكتاف المنسدلة والتطريزات اللامعة التي عكست الضوء بأنوثة راقية. فيما اختارت مكياجاً ناعماً متوهّجاً ركّز على إشراقة البشرة وتورّد الوجنتين، مع عيون محددة بخط ناعم وظلال بيج دافئة، بينما منحتها الشفاه الوردية اللامعة لمسة شبابية مشرقة. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر ويفي مموجة مع الفرق الجانبي للغرة.

نيللي كريم بمكياج سموكي دافئ وتسريحة ذيل الحصان المموجة

نيللي كريم في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025- تصوير يحيى أحمد خاص "الخليج 365"

خَطفت النجمة نيللي كريم الأنظار على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 بإطلالة مبهرة، تمزج بين الأناقة والفخامة العصرية. وتألّقت بفستان أسود فاخر تزيّنه تطريزات حمراء براقة عند منطقة الصدر، أضفت عليه لمسة درامية جذّابة عزّزتها بقماش لامع وانسيابية راقية في القَصّة. واختارت معه مكياجاً سموكي ناعماً أبرز سحر عينيها، مع رموش كثيفة وخدود برونزية متوهّجة، منحت وجهها إشراقة طبيعية آسرة. أما الشفاه فتزينت بدرجة نيود مائل إلى الوردي الناعم؛ ليوازن بين الجرأة والأنوثة. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر ذيل الحصان العالي المموج، ما منحها مظهراً شبابياً أنيقاً وعزّز ملامحها الجذابة.

أسماء جمال بمكياج مشرق وتسريحة الويفي

أسماء جلال في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025- تصوير يحيى أحمد خاص "الخليج 365"

بإطلالة أنثوية آسرة جمعت بين الرقيّ والبريق العصري، تألّقت النجمة أسماء جلال على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 بفستان وردي ناعم مزين بتفاصيل برّاقة على الأكتاف وعقدة لامعة عند الصدر، أضفت لمسة من الدلال والتميّز على إطلالتها. واعتمدت أسماء مكياجاً ناعماً بإشراقة دافئة، مع عيون محددة برموش كثيفة ولمسات سموكي خفيف، عكست سحر نظراتها، فيما اختارت شفاهاً وردية لامعة تضجّ بالأنوثة. أما تسريحة الشعر الويفي المنسدل على أحد الجانبين، فقد منحتها مظهراً حيوياً متألّقاً.

بسنت شوقي بمكياج عيون لؤلؤي وتسريحة الكاريه المالس

بسنت شوقي في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025- تصوير يحيى أحمد خاص "الخليج 365"

أشعت النجمة بسنت شوقي على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 بإطلالة اتّسمت بالرقة والفخامة في آنٍ معاً. وقد تألّقت بفستان أبيض بتصميم راقٍ من الدانتيل الشفاف والتطريزات الناعمة، تميّز بقصّة عصرية وأكمام متدلية من القماش الحريري. واختارت بسنت مكياجاً ناعماً، ارتكز على بشرة مضيئة بلمسة وردية، مع ظلال عيون لؤلؤية فاتحة زادت من إشراقة نظراتها، وأحمر شفاه نيود بنغمة دافئة أبرز رقتها الطبيعية. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر قصير مالس مع الفرق النصفي للغرة.

تارا عبود بمكياج بشرة مضيئة وتسريحة مرفوعة عشوائية

تارا عبود في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025- تصوير يحيى أحمد خاص "الخليج 365"

لفتت النجمة تارا عبود الأنظار على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 بإطلالة أنيقة تمزج بين الرقيّ والبساطة المبهرة. واختارت فستاناً بلون رمادي ميتاليك بلمعان خفيف، تميّز بتصميمه الأنيق ذي القسم العلوي المطرّز بأسلوب الكورسيه الذي أبرز خصرها برقة، مع تنورة انسيابية من الساتان الحريري أضافت لمسة من الفخامة العصرية، ونسقت مع إطلالتها مكياجاً ناعماً ركّز على إشراقة البشرة وتحديد العيون بخط أيلاينر ناعم، مع لمسة وردية على الخدّين وأحمر شفاه طبيعي زادها نعومة. في المقابل، اختارت تسريحة شعر مرفوعة فضفاضة مع خصلات منسدلة على الجانبين أضفت طابعاً رومانسياً حالماً، جعل حضورها على السجادة الحمراء أنيقاً ومفعماً بالأنوثة الراقية.

ناردين فرج بأيلاينر ناعم وتسريحة الكعكة المشدودة

ناردين فرج في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025- تصوير يحيى أحمد خاص "الخليج 365"

في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025، تألّقت النجمة ناردين فرج بإطلالة جمالية راقية، جمعت بين البساطة والفخامة على السجادة الحمراء؛ حيث أطلت بفستان باللون الأزرق الداكن بتصميم عصري ذي القصّة المستقيمة والكتفين المكشوفين، ما أضفى على الإطلالة نفحة من الفخامة الهادئة. ونسقت معه مكياجاً تميّز بلمسة ناعمة تعكس إشراقة طبيعية، مع بشرة مخملية موحّدة اللون، وعينين محدّدتين بخط أيلاينر رفيع ولمسة من الظلال الترابية الدافئة، فيما أضافت الشفاه الوردية اللامعة جرعة من الحيوية والأنوثة. وزينت شعرها بتسريحة مشدودة على شكل كعكة أنيقة، أبرزت ملامح وجهها برقيّ أنثوي، وسمحت للتركيز بالانتقال إلى تفاصيل مكياجها المتقن. هذا التوازن الدقيق بين النعومة والقوّة، منحها حضوراً آسراً يتماشى مع أجواء الختام الراقية.

مايان السيد بمكياج وردي مشرق وتسريحة الكعكة العالية

مايان السيد في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025- تصوير يحيى أحمد خاص "الخليج 365"

من جهتها، تألقت النجمة مايان السيد في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 بإطلالة وردية مفعمة بالحيوية والأنوثة. واختارت فستاناً باللون الفوشيا الحيوي بتصميم أنيق مكشوف الكتفين، تميّز بقصّة ضيّقة تبرز رشاقتها، مع طبقات خفيفة من القماش عند الصدر، أضفت لمسة فنية ناعمة. ونسقت معه مكياجاً ناعماً بلمسات وردي مشرقة أبرزت ملامحها الطبيعية، مع عيون محددة برموش كثيفة ولمسة من الظلال الوردي الدافئة، إلى جانب شفاه وردية لامعة انسجمت تماماً مع لون الفستان. وأنهت إطلالتها بتسريحة الكعكة العالية، ما كشفت عن ملامحها الجذابة ببساطة آسرة؛ لتجسّد بأسلوبها التوازن المثالي بين الأنوثة العصرية والنعومة الكلاسيكية.

ريم كفارنة بمكياج أيلاينر مجنح وتسريحة شعر نصف مرفوعة فضفاضة

ريم كفارنة في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025- تصوير يحيى أحمد خاص "الخليج 365"

بدورها، تألقت النجمة ريم كفارنة على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 بإطلالة أنيقة، عكست شخصية قوية وأناقة عصرية متقنة. فاختارت فستاناً أسود أنيقاً بقصّة غير تقليدية، كشفت عن الخصر بأسلوب راقٍ، ومزيّناً بتفاصيل من الورود الحمراء المطرّزة على الخصر أضفت لمسة من الدراما والأنوثة اللافتة. من الناحية الجمالية، اختارت ريم مكياجاً قوياً يركّز على العيون السموكي بالدرجات البنفسجية والبنية والأيلاينر المجنح، مع رموش كثيفة وشفاه بتدرّج نيود مائل إلى الوردي الداكن، ما منحها نظرة حادّة وحضوراً واثقاً. أما تسريحة شعرها فأتت نصف مرفوعة بأسلوب فضفاض، مع خصلات منسدلة على الجانبين، فقد أضافت لمسة من الرومانسية الراقية إلى إطلالتها.

