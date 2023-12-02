المودة تقدم 468 مبادرة وخدمة مجانية لـ 158 أسرة في السعودية

عقد مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية اجتماعه الـ 24 وتخلله مناقشة التطورات الحالية وملامح خطة العمل للعام 2024م.

واستعرض المجلس الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي للجمعية والذي نتج عنه خدمة أكثر من 158 ألف أسرة عبر 468 ألف خدمة بأثر بلغ 79% ، فيماحققت المودة 3 جوائز تميز، ونفذت شركات استراتيجية مع 68 جهة ساهمت في تقديم مبادرات نوعية عززت من جودة حياة الأسرة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي أن الاجتماع ناقش مجموعة من القضايا ةالمتعلقة بالنمو والاستدامة، مع التركيز على تحليل التوجهات الاستراتيجية للعام 2024م وتعزيز الابتكار من خلال استحداث مبادرات تنموية نوعية وتطوير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الأسرة وتساهم في تحقيق أهداف الرؤية، كما استعراض المجلس الخطط القادمة لضمان النمو المستدام والاستمرارية في جودة الخدمات المقدمة للأسرة وتحسين جودتها عبر تقديم برامج نوعية ملهمة ومبتكرة تتوافق مع احتياجات المستفيدين وفق دراسات وممارسات تخصصية احترافية.

وأضاف نهدف لتمكين الأسرة بالخبرات والمهارات والمعالم الأساسية في المجال التربوي والاجتماعي، وزيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة. بالشراكة مع العديد من المانحين الداعمين.