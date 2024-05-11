الجيش الإسرائيلي: قواتنا تقصف أهدافا تابعة لحماس في جباليا شمالي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، أن قواته تقصف في هذه الأثناء "أهدافًا تابعة لحركة حماس في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن "الجيش يشن غارات في رفح وجباليا ودير البلح والنصيرات في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ "صباح اليوم بدأنا إخلاء موقتًا في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة"، وقال: "لاحظنا أن حماس تحاول إعادة تأهيل قواتها في جباليا شمالي قطاع غزة".

وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، عن "قصف قوات العدو في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ رجوم بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل".

وكشفت عن "استهداف تجمع لجنود العدو جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون"، واستهداف "دبابة صهيونية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة".