"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا عند 11219 نقطة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 ديسمبر 2023, 1:04 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا 41.54 نقطة، ليقفل عند مستوى 11219.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 218 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، ونقي، وسينومي ريتيل، وبحر العرب، وساكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، وتكافل الراجحي، ونسيج، وساسكو، وأسمنت العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.64%. فيما كانت أسهم شركات شمس، وبحر العرب، والصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والسعودي الألماني الصحية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 391.54 نقطة ليقفل عند مستوى 24844.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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