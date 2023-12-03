تراند اليوم : تعرف على حجم المساعدات الإغاثية التي قدمتها السعودية للشعب الفلسطيني في ‎غزة

صحيفة الخليج 365: قدمت المملكة مساعدات لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة بلغت قيمتها 544 مليون ريال.

وجاء ذلك ضمن الحملة الشعبية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وشملت المساعدات، 24 طائرة إغاثية تم إرسالها وتحمل على متنها أكثر من 542 طنا من المساعدات تتضمن " مواد إيوائية، ومواد طبية، ومواد غذائية". و14 سيارة إسعاف.