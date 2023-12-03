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تراند اليوم : تعرف على حجم المساعدات الإغاثية التي قدمتها السعودية للشعب الفلسطيني في ‎غزة

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صحيفة الخليج 365: قدمت المملكة مساعدات لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة بلغت قيمتها 544 مليون ريال.

وجاء ذلك ضمن الحملة الشعبية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير ، لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وشملت المساعدات، 24 طائرة إغاثية تم إرسالها وتحمل على متنها أكثر من 542 طنا من المساعدات تتضمن " مواد إيوائية، ومواد طبية، ومواد غذائية". و14 سيارة إسعاف.

كما شملت 3 بواخر محملة ب 401 حاوية، منها 258 حاوية تحمل مواد طبية مثل الأدوية ومحاليل طبية للطوارئ والعناية الحرجة، و143 حاوية تضم مواد غذائية وإيوائية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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