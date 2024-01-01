انت الان تتابع أكدت سلامةَ محطاتها النووية.. أمواج تسونامي بارتفاع 5 أمتار تصل إلى سواحل اليابان الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 8:35 صباحاً

وصلت قبل قليل أمواج تسونامي بارتفاع 5 أمتار إلى مناطق على الساحل الغربي لليابان. ومن جهتها، قالت الحكومة اليابانية: نعمل على تحديد حجم الأضرار جراء الزلزال وتأثيراته، ونؤكد أن المحطات النووية لم تصب بأضرار جراء الزلزال. وكانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق، التهديد بحدوث تسونامي في البلاد بعد زلزال قوي، وطُلِب من الناس مغادرة المنطقة الساحلية على الفور. وبدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية بأنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان. وحتى الساعة لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار؛ إلا أن الإنذار بتهديد تسونامي شَمِلَ الساحل الغربي للبلاد بأكمله. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأولى لحظات الزلزال الذي ضرب البلاد قبل الإنذارات بخطر وصول أمواج تسونامي. وظهرت آثار الهزة الأرضية في الأضرار التي لحقت ببعض المتاجر حيث سقطت الحاجيات على الأرض وتحطمت رفوف بعض المحال التجارية من شدة الهزة. كما لم تسلم البيوت من الزلزال الذي يبدو أنه مدمِّر قياسًا بالزلازل التي اعتادت اليابان حدوثها بصورة شبه يومية، وظهرت فيديوهات توثق انهيار سقوف وجدران العديد من البيوت الموجودة في المنطقة المتضررة من الزلزال.

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