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تراند اليوم : بالفيديو: "العسّاف" يروي قصة "العلقة" التي تلقاها الشيخ "حمد الجاسر" من رئيس القضاة في مكة

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صحيفة الخليج 365: روى الباحث في السيرة الذاتية "أحمد العسّاف" قصة "العلقة" التي تلقاها الشيخ "حمد الجاسر" من رئيس القضاة عندما كان يدرس في مكة.

وأوضح العسّاف خلال برنامج "في الصورة"، أن الشيخ حمد الجاسر لديه سيرة ذاتية من جزئين تروي قصصًا بها الكثير من الجرأة، مما جعله يدس فمه في كل شيء، حسب قول الكاتب.

وأردف العساف، أن الشيخ "الجاسر" ذكر في كتابه ألفاظًا وأطعمة نجدية، قائلًا: إن الشيخ تلقى "علقة" بسبب شجاره مع أحد الأشخاص فنقل هذا الكلام لشيخه عبدالله بن حسن ثم ضربه الشيخ، وبعد ذلك تبين عدم صحة الرواية وأنها كانت وشاية في حق الشيخ"جاسر"، وبعد ذلك اعتذر منه الشيخ وطلب المسامحة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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