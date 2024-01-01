تراند اليوم : أول تعليق من تركي آل الشيخ على أعمال الفساد و أحداث "ريتز كارلتون": كانت نقطة مفصلية وضربة بيد من حديد

صحيفة الخليج 365: علق رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، على أحداث فندق "ريتز كارلتون"، وأعمال الفساد التي كانت تشهدها المملكة.

وقال "آل الشيخ" خلال لقائه مع الإعلامي عمار تقي: الفساد الذي كان ينخر في نجاح أي شيء يحدث في البلد، كان يودينا لاتجاه اننا نصير واحدة من الدول الغير متقدمة والمتخلفة.

وأضاف: التطوير السياحي والاقتصادي والتراثي والاعتزاز بالهوية السعودية والتراثية، أشياء كثيرة كانت مدروسة.

وأردف: كل ذلك كان مدروس، وكانوا يقولون في هذا الوقت تنظير ولا يوجد خطة وأحلام، وبعدين لما تمت النجاحات صرنا نسمع في أخبار في دول ثانية نريد محمد بن سلمان عندنا.

وأشار المستشار تركي آل الشيخ، إلى أن الفساد عندما يصل إلى درجة عالية، يؤدي إلى تدمير الاقتصاد ويسبب تأخر في عمليات التنمية، ويؤثر على السمعة داخليًا أوخارجيًا.

كما علق "آل الشيخ" على أحداث " الريتز كارلتون "، قائلًا: "أنا أشوف أحداث "الريتز" بكل فخر، سيذكر التاريخ أنها نقطة مفصلية وضربة بيد من حديد على هذه الفئة التي استسهلت الفساد، وتطهير لهم.