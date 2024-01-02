تراند اليوم : بالفيديو .. العسّاف يروي تفاصيل قصة الحُب التي أدخلت "منصور الخريجي" المستشفى

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في السيرة الذاتية "أحمد العسّاف" تفاصيل قصة الحُب التي أدخلت "منصور الخريجي" المستشفى.

مذكرات وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية:" منصور الخريجي كان يقول عندما كنا طلاب في الجامعة كنا نتعمد أن نقف في طريق الطالبات الجميلات ونتعمد عدم أخذ المذكرات إلا من الجميلات".

إجراء عملية وتابع:"تعمد إجراء عملية الزائدة على الرغم أنه لم يكن يعاني من الزائدة، وذلك لتزوره طالبة جميلة كان يحبها". وأكمل:" قصة الطالبات الجميلات مع عدد من السعوديين الذين درسوا في مصر، قصة تروح وتيجي".

كلية الآداب وأضاف:" الشيخ جميل خجيلان عندما كان يدرس الحقوق في مصر كان يذهب إلى كلية الآداب عند الشيخ ناصر منقور وعبدالرحمن بن خير، وهما متزوجان من مصر وذلك لرؤية الطالبات".

واختتم قائلا:"كان الطلاب يذهبون إلى هذين الطالبين لرؤية الطالبات". مشيرا إلى أن الطالبات في كلية الآداب كن أكثر بساطة وجمال وانفتاح.