تراند اليوم : بالفيديو.. العسّاف يروي قصة إنقاذ السفير "الشبيلي" لتاجر سعودي من سجون "صدام".. وسبب توقيفه طائرة في مطار بغداد

صحيفة الخليج 365: روى الباحث في السيرة الذاتية "أحمد العسّاف"، قصة إنقاذ السفير محمد الشبيلي، لتاجر سعودي من سجون العراق، عندما كان صدام حسين نائبا للرئيس العراقي.

الذهاب إلى العراق

وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية:" الملك فيصل رحمه الله، طلب من السفير محمد الشبيلي أثناء عمله في إحدى الدول الآسيوية الذهاب إلى العراق لإنقاذ تاجر سعودي بعد اعتقاله دون وجه حق". لافتا إلى أن ذلك جاء بعد محاولة كثير من المسؤولين السعوديين إنقاذ التاجر دون جدوى.

إنقاذ تاجر سعودي

وتابع:" بمجرد وصوله إلى المطار استقبلته سيارة رئاسية، وعندما ذهب في اليوم التالي ليفطر مع نائب الرئيس العراقي وكان وقتها صدام حسين، تفاجأ بإحضار التاجر ليفطر معهم ويعود معه إلى السعودية دون أن يطلب، وذلك إكراما له.

حضور قوي

وأشار إلى أن البلاد التي عمل فيها الشبيلي لم يعتبرونه سفيرا للسعودية فقط، ولكن يعتبرونه سفيرا لهم عند السعودية، وكان له حضور قوي عند الزعماء العرب.

مطار بغداد

وعلى جانب آخر، روى العسّاف قصة إيقاف السفير محمد الشبيلي، طائرة في مطار بغداد بسبب كرتونة تمر، وقال :" السفير الشبيلي ذهب إلى المطار ليلحق بسفير مغربي لم يتمكن من حضور حفل توديعه، وقدم كرتونة تمر هدية له".

​​​​كرتونة تمر

وتابع:"السفير المغربي قبل الهدية، وشكر الشبيلي وعندما ذهب إلى الطائرة استثقل أخذ الكرتونة معه لأنه سيذهب إلى جنيف قبل أن يذهب إلى بلاده".

إيقاف طائرة

وأضاف:"تفاجأ السفير الشبيلي أن التمر موجود في المطار، وأعتقد أن السفير المغربي نسي الكرتونة فطلب توقيف الطائرة وحمل التمر ودخل إلى المدرج وأعطى التمر للسفير المغربي".