تراند اليوم : بالفيديو.. العساف يكشف سر ورقة انهت فترة الخلاف بين غازي القصيبي والأمير طلال

صحيفة الخليج 365: روى الباحث في السيرة الذاتية "أحمد العسّاف" ، قصة الورقة التي أنهت فترة الجفاء بين غازي القصيبي والأمير طلال "رحمهما الله " .

وقال العساف في لقاء مع برنامج " في الصورة " : حصل فترة جفاء علنية بين غازي القصيبي والأمير طلال .

وتابع: المحامي " صلاح حجيلان " صديقهما المشترك قرر أن يصلح بينهما ، ودعاهما إلى وجبة عشاء بمنزله .

واستكمل: وذهب صلاح حجيلان رحمه الله ، وأحضر غازي من منزله وذهبا سويا إلى العشاء ، وعندما وصلا أعطى غازي ورقة صغيرة للأمير طلال ولم يتحدث . مٌضيفا : أنه عندما فتح الأمير طلال الورقة حضن غازي بشدة .

وأوضح العساف: عرفنا بعد ذلك أن هذه الورقة احتوت على أمر صادر في الثمانينات الهجرية بأن يٌساءل غازي عندما كان طالبا بسبب الأمير طلال ، وعندما رأى الأخير ذلك وما تحمله غازي لأجله عندما كان طالبا زال كل ما كان بينهما من خلاف .