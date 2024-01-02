شكرا لمتابعة خبر عن لبنى عبدالعزيز للفتيات : صلي ثم صلي حتى لو أنتِ إيش ما كنتي..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدمت الإعلامية لبنى عبدالعزيز نصيحة للفتيات ، بعدم إهمال الصلاة لأنها فريضة .

وقالت عبدالعزيز خلال مقطع فيديو متداول : “صلي ثم صلي ثم صلي ، لا تتركي الصلاة أينما كنتي وكيفما كنتي وعلى ما كنتي ، صلي حتى لو ما حستيها فيها ، الصلاة فريضة” .

وتابعت أصبحنا في زمن سريع ونقيضيه خارج المنزل ، والكثير منا ملابسه وشكله لا تساعده على الصلاة في كل وقت وفي أي مكان ، مؤكدة أن الصلاة هي الشئ الوحيد في اليوم الذي يجعل الفتاة على اتصال بربها .

ولفتت إلى عدم انشغال الفتيات بالصلاة حتى إذا كانت خارج المنزل ولا تملك حجاب .