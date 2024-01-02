الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الجوف، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقة الجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، كذلك باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، فتوقع المركز أن تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.