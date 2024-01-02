عملية جراحية ناجحة للأمير خالد الفيصل

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، نجاح العملية الجراحية التي أجريت مساء أمس (الاثنين)، لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة. وقالت الإمارة عبر حسابها في منصة «إكس» اليوم (الثلاثاء): «دخل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مساء أمس (الاثنين) 1445/6/19 الموافق 2024/1/1، مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة». وأضافت الإمارة: «وقد أجرى عملية جراحية في الرِجل تكللت بالنجاح ولله الحمد»



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