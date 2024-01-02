تراند اليوم : "جاءت أحداث جهيمان وحصل دروب" …أول رد من " تركي آل الشيخ "على الانتقادات للحفلات الغنائية في موسم الرياض

صحيفة الخليج 365: رد المستشار تركي آل الشيخ على الانتقادات التي تعرض لها موسم الرياض، بشأن تحويل الحدث إلى حفلات غنائية ورقص، في مجتمع محافظ ومتدين وأنه يعتبر مخالف للعادات والتقاليد.

وقال "تركي آل الشيخ" خلال مقابلته مع الإعلامي عمار تقي: أول شيء قبل أحداث "جهيمان" كان في عندنا حفلات غنائية، كانت أم كلثوم كل شهر لايف في تليفزيون الإذاعة السعودية، وعندنا دور سينما، وحفلات غنائية في الأندية ولدينا مطاعم مختلطة ناس جالسين طبيعي.

وأضاف: جاءت أحداث "جهيمان" وصار في "دروب"، ودخلنا في نفق وأصبح يكبر حتى أزمة الخليج، وجاءت الضربة الثانية وكبر حتى أحداث سبتمبر التي صارت في أمريكا.

وتابع: الطرح الإعلامي والناس والسوشيال ميديا في ذلك الوقت دفعت بهذا الاتجاه، والتفكير والمناهج.