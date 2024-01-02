شكرا لقرائتكم خبر تشكيل مؤسسة المبادرة الخضراء وتعديل نظام خدمة حجاج الداخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة، وهيئة الإعلام الأردنية في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
تفويض رئيس مجلس هيئة السوق المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في المملكة، وهيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين للتعاون التنظيمي فيما يتعلق بالأوراق المالية والعقود المستقبلية.
تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة ووحدة التحريات المالية في هيئة مكافحة غسل الأموال الهيلينية، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، وذلك على النحو الوارد في القرار.
تعيين الدكتور مفرح بن ضايم قرادي
والدكتورة مها بنت عبداللّه الضبيحي، عضوين من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وتعيين المهندس حسام الشاوي عضوا ممثلا للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة.
إضافة وزارة الداخلية إلى عضوية اللجنة التحضيرية المذكورة في الخطة التنفيذية لاستضافة المملكة المقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية أو مكاتبها الإقليمية.
الموافقة على أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها أمس في الرياض على تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل.
ووافق على أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.
وفي مستهل الجلسة اطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيس وزراء جمهورية الهند، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وتناول المجلس إثر ذلك مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما اشتملت عليه من توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات ويدفع بها نحو آفاق أوسع.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء نوه بالتقدم المحرز في مبادرة «منار» السعودية - اليابانية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتي تعد منارة تسترشد بها دول العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.
وفي الشأن المحلي أكد المجلس أن افتتاح أعمال السنة (الرابعة) من الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى؛ يأتي في سياق حافل بالمنجزات التي تحققت خلال عام مضى سعت فيه الدولة إلى إكمال أهدافها وطموحاتها من أجل توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ ريادة المملكة وتنافسيتها ومكانتها العالمية في شتى الميادين.
وعد مجلس الوزراء تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين منه حتى نهاية 2024م؛ يأتي انطلاقا من عناية الدولة بأبنائها المواطنين، والحرص على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.
قرارات مجلس الوزراء:
- تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير الطاقة، وزير الخارجية، وزير البيئة والمياه والزراعة، مبعوث شؤون المناخ، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد تونسي، والمستشار بالديوان الملكي عبدالعزيز طرابزوني أمينا للمجلس.
- اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة ومجلس وزراء ألبانيا.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة الزراعة والأغذية والشؤون القروية في كوريا في مجال الزراعة الذكية.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة للوزارة في الدول الأخرى، في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وتركيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- الموافقة على برنامج للتعاون الإطاري بين وزارة الاستثمار في السعودية والوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار في الهند(استثمر في الهند) لتعزيز الاستثمار الثنائي.
- تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.
- تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، في شأن إنشاء صندوق استئماني للمملكة لدى الويبو.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل مؤسسة المبادرة الخضراء وتعديل نظام خدمة حجاج الداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.