تشكيل مؤسسة المبادرة الخضراء وتعديل نظام خدمة حجاج الداخل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة ودوقية لوكسمبورج الكبرى في مجال خدمات النقل الجوي.

تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة، وهيئة الإعلام الأردنية في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.

تفويض رئيس مجلس هيئة السوق المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في المملكة، وهيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين للتعاون التنظيمي فيما يتعلق بالأوراق المالية والعقود المستقبلية.

تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة ووحدة التحريات المالية في هيئة مكافحة غسل الأموال الهيلينية، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، وذلك على النحو الوارد في القرار.

تعيين الدكتور مفرح بن ضايم قرادي

والدكتورة مها بنت عبداللّه الضبيحي، عضوين من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وتعيين المهندس حسام الشاوي عضوا ممثلا للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة.

إضافة وزارة الداخلية إلى عضوية اللجنة التحضيرية المذكورة في الخطة التنفيذية لاستضافة المملكة المقار الرئيسة للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية أو مكاتبها الإقليمية.

الموافقة على أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها أمس في الرياض على تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما وافق المجلس على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل.

ووافق على أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.

وفي مستهل الجلسة اطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيس وزراء جمهورية الهند، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وتناول المجلس إثر ذلك مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما اشتملت عليه من توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات ويدفع بها نحو آفاق أوسع.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء نوه بالتقدم المحرز في مبادرة «منار» السعودية - اليابانية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتي تعد منارة تسترشد بها دول العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري.

وفي الشأن المحلي أكد المجلس أن افتتاح أعمال السنة (الرابعة) من الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى؛ يأتي في سياق حافل بالمنجزات التي تحققت خلال عام مضى سعت فيه الدولة إلى إكمال أهدافها وطموحاتها من أجل توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ ريادة المملكة وتنافسيتها ومكانتها العالمية في شتى الميادين.

وعد مجلس الوزراء تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين منه حتى نهاية 2024م؛ يأتي انطلاقا من عناية الدولة بأبنائها المواطنين، والحرص على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.

قرارات مجلس الوزراء: