شكرا لقرائتكم خبر عن ناقل مرخص وحساب الكميات.. اشتراطات جديدة للتخلص من نفايات البناء والهدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم، بهدف الحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وضبط وتنظيم إدارة نفايات البناء والهدم وفق معايير موحدة، والحفاظ على الممتلكات العامة والحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي البيضاء.

وحددت الوزارة متطلبات التخلص من النفايات في رخص البناء والهدم، على طالب الترخيص والتي تتمثل في تعهد صاحب الرخصة بالتعاقد مع ناقل مرخص لنقل جميع النفايات إلى مواقع التخلص التي يتم تحديدها من الأمانة أو المردم.

وأوجبت على المكتب الهندسي المصمم حساب الكميات التقديرية للمخلفات وفق المعادلات الرياضية أثناء إجراءات إصدار رخصة البناء وإضافة تلك البيانات في الرخصة من خلال منصة بلدي.

نموذج نفايات البناء والهدم

واشترطت الوزارة على المكتب الهندسي المشرف، ضرورة التحقق من قيام مقاول البناء باستخدام ”نموذج تسلم نفايات البناء والهدم“ لتحديد الكميات المتسلمة بمواقع التخلص التي تحددها الأمانة أو المردم خلال فترة تنفيذ المشروع المنقولة عن طريق الناقل المرخص.

وألزمت المكتب الهندسي بالتحقق من التعاقد مع ناقل مرخص من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص، وتقديم وثيقة انتهاء تسلم كميات نفايات البناء والهدم تفيد بنقل جميع النفايات وإرفاق نموذج تسلم نفايات البناء والهدم لإثبات نقل النفايات إلى المواقع المحددة في المرحلة النهائية من المشروع وإيضاح ذلك في ”تقرير نهاية الأعمال“.

وأضافت: "من ضمن المتطلبات والاشتراطات على طالب ترخيص الترميم توفير حاوية لنقل المخلفات، والتعاقد مع ناقل مرخص من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات بالتنسيق مع طالب الترخيص".

وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تسري على جميع رخص البناء والهدم والترميم الصادرة من الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة، وستقوم الأمانات والبلديات بتطبيقها ومراقبة الالتزام بها.