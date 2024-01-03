تراند اليوم : بالفيديو.. مستشار في "مكافحة الجريمة" يكشف عن دلالات وقوع الطفل بين أيادي منظمات إرهابية.. ومدة مرحلة التجنيد

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار في مكافحة الجريمة والإرهاب الدكتور يوسف الرميح، عن دلالات وقوع الطفل بين أيادي منظمات إرهابية.

أسماء حركية والحور العين

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية": " هناك عدة حالات يجب الانتباه لها مع صغار السن، ومنها، عندما يتعلق الطفل بلعبة معينة في جهاز معين في وقت معين ، عندما يغير اسمه مثلا يقول ما اسمي يوسف أو أحمد أو عبدالرحمن وإنما اسمي أبو البراء وغيره من الأسماء الحركية، وعندما يبتعد عن الأسرة، ويبدأ يتحدث عن الموت وأهميته ونصرة الجهاد والحور العين".

جمع أموال

وتابع: " عندما يسب الدولة، ويقول هذه الأمة وحرب الأمة وقتال الأمة ونصرة الأمة، وعندما يتكلم في ولاة الأمر والعلماء وأهمية التنظيمات والعمل المسلح، وعندما يطبع أوراق مشبوهة ويجمع أموال لأمور سرية لا تعرف عنها أسرته".

ناقوس الخطر

وأضاف: "كل هذه الدلالات تدق ناقوس الخطر للأسرة، وأن طفلهم بدأ يتعرض لمرحلة التجنيد والاختطاف". لافتا إلى أن مرحلة التجنيد تأخذ من 3 ل 6 أشهر وهي ليست مرحلة بسيطة.