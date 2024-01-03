تراند اليوم : خبراء يكشفون عن "عصير" شائع يخفض الكوليسترول وضغط الدم ويقي من أمراض القلب

صحيفة الخليج 365 : كشف خبراء عن تأثير شرب عصير البرتقال على الكوليسترول الضار والجيد في الجسم، حسبما نشر موقع "Health line".

وأوضح الخبراء أن بعض الدراسات تشير إلى أن شرب عصير البرتقال قد يقلل من العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، ما يساهم في الحفاظ على صحة القلب وقوته.

وتابعوا، قد وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 129 شخصًا أن استهلاك عصير البرتقال على المدى الطويل أدى إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار الكلي والكوليسترول الضار.

وأضافوا، تبين أن عصير البرتقال يزيد من مستويات الكولسترول الجيد HDL لدى الأشخاص الذين يواظبون على تناوله بمعدل كوب كل يوم، مما يحسن صحة القلب ويقي من الالتهابات.