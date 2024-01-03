شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافات من 8 دول.. منطقة آسيا الصغرى الترفيهية تستعد لاستقبال الزوار خلال الإجازة الدراسية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد المنطقة الترفيهية آسيا الصغرى ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، لاستقبال الطلبة وأسرهم خلال فترة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ بنهاية دوام الخميس وتستمر لمدة 10 أيام.

وتتيح المنطقة للزوار الاستمتاع بحزمة من الخدمات الترفيهية والثقافية المتكاملة وقضاء أوقات من المتعة في أجواء آسيوية خالصة، وذلك ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة من الفعاليات والأنشطة والتجارب والمناطق التي تناسب الأذواق والأعمار والفئات كافة.

أركان ترفيهية متنوعة

توفر آسيا الصغرى، الفرصة أمام الزوار والسياح للتعرف على الثقافات الآسيوية المتنوعة، من ثمان دول، وهي: اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، تايلند، سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، الفلبين، وذلك من خلال 12 ركنًا ترفيهيًا تحاكي الثقافات الآسيوية بحضاراتها وعمقها التاريخي وتراثها الأصيل، وتعكس عاداتها وتقاليدها وموروثها الشعبي، إضافة إلى توفير التجارب والأنشطة التفاعلية، والعروض الفنية الحية والعروض المتجولة التي تقام بشكل يومي.

وتتضمن المنطقة مجموعة كبيرة من المطاعم الآسيوية، التي تقدم أشهر المأكولات الشعبية في عدد من الدول؛ كالصين وسنغافورة وتايلند، وتضم خيارات عديدة من الأطباق ذات الطابع الخاص بدول شرق آسيا وغربها، بطريقة تقديمه الخاصة، وبهاراته المميزة.

كما تحتضن المنطقة عدداً من الأسواق والمحال التجارية للسلع والبضائع الآسيوية، والمنتجات اليدوية والتراثية، والحرف الشعبية، والملابس التقليدية الآسيوية، إضافة إلى مستحضرات التجميل والإكسسوارات وغيرها.

وتقدم آسيا الصغرى لزوارها فرصة استكشاف العديد من التجارب الفريدة، ومنها: تجربة الفيلة الآسيوية التي تُتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة مجموعة من الفيلة عن قرب والتفاعل معها وإطعامها والمشاركة في استحمامها والتصوير معها في تجربة حية.

إلى جانب تجارب (باتل كارت، جمب آب، ذا ويل، دراجون سلايد، بنجي جمب، ميني أفييتور، الشلال، عروض الشاشة)، وعدد من ألعاب المهارات والمغامرات الترفيهية المتنوعة مثل: مدينة الرعب في منطقة جامعة هونغ كونغ، وقرية تيفون، وكذلك تجربة الشاطئ الأبيض التي تُتيح للزوار اللعب داخل حوض من الكرات البلاستيكية البيضاء على أنغام موسيقى الشاطئ.