شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يوافق على استضافة 1000 معتمر من دول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال هذا العام (2024م)، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه اللفتة الكريمة التي تؤكد العناية الكبيرة من قبل ولاة الأمر بخدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز أواصر الأخوة بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، والتواصل المثمر مع الفاعلين في مجالات العمل الإسلامي المتنوعة.

وبين أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يستضيف 1000 شخصية إسلامية بارزة حول العالم من النخب الإسلامية والعلماء والمشايخ، والشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي، وأساتذة الجامعات والمعاهد لأداء العمرة والصلاة في المسجد النبوي الشريف.

وثمن الدعم الكبير والمتواصل الذي تلقاه وزارة الشؤون الاسلامية في مختلف المجالات التي تسهم في إنجاح رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم ومبادئ الدين الإسلامي والتصدي للكراهية والغلو والتطرف، داعيا الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين ووحدة صفهم واجتماع كلمتهم، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء، وأن يتقبل من المعتمرين نسكهم.

برنامج ضيوف خادم الحرمين: