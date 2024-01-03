مجمع الملك سلمان يكرم الأطفال الفائزين في تحدي الإلقاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أصحابَ المواهب الفائزين في «تحدي الإلقاء للأطفال 3»، في الحفل الختامي الذي أقيم امس بالرياض، بحضور نائبة الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية الدكتورة بدور الريس، ووكيل وزارة التعليم الدكتور حسن خرمي، وأولياء أمور الفائزين، وجمع من المختصين المثقفين، والمهتمين، ومنسوبي المدارس المشاركة. وتضمن حفل ختام التحدي مشاركات للأطفال المميزين في أدائهم، حيث ألقى الطفل عمر الخاير، أحد الفائزين بنسخة التحدي السابقة، كلمة الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله الوشمي، وأشاد فيها بالدعم غير المحدود المقدم لأعمال المجمع وبرامجه. مسابقة تحدي الإلقاء: 200 ألف ريال جوائز لـ30 فائزا.

استهدفت الأطفال من 5 - 12 سنة.

6000 طفل مشارك.

المشاركون من 33 دولة. الفائزون: سعد محمد الخويطر (من السعودية) 30 ألف ريال.

مصعب عبدالحميد (من المغرب) 25 ألف ريال.

رمضان أبوجزر (من فلسطين) 20 ألف ريال.

10 آلاف لكل فائز من المركز الرابع إلى المركز العاشر.

5 آلاف ريال لكل فائز من المركز 11 إلى المركز 15.

3 آلاف ريال لكل فائز من المركز 16 إلى المركز 30.

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