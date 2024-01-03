مراكز ريادية لجامعة المؤسس في البحث العلمي والابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت جامعة الملك عبدالعزيز مراكز متقدمة على مستوى الجامعات السعودية في البحث العلمي والابتكار، وذلك حسب تقرير الإنجازات الصادر من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 2023م.

وحصلت الجامعة على المركز الثاني في الإنتاج البحثي الشامل بالقطاع الأكاديمي بإجمالي 30 ألف منشور بحثي، وعلى المركز الثاني في النشر العلمي بمجال الصحة والوقاية بنسبة نمو 14%، والمركز الثاني في النشر العلمي بمجال البيئة المستدامة بنسبة نمو 26%، والمركز الثالث في النشر العلمي بمجال الطاقة بنسبة نمو 3%، في حين تصدرت الجامعة في مجال النشر العلمي بمجال اقتصاديات المستقبل بنمو ملحوظ نسبته 29%.

وأكدت تقارير هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار على تميز الجامعة في مؤشر معامل اقتباس المتخصص بمقاييس البحث والنشر الذي يعد مقياسا دوليا لتأثير الأبحاث العلمية.