مراكز ريادية لجامعة المؤسس في البحث العلمي والابتكار

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وحصلت الجامعة على المركز الثاني في الإنتاج البحثي الشامل بالقطاع الأكاديمي بإجمالي 30 ألف منشور بحثي، وعلى المركز الثاني في النشر العلمي بمجال الصحة والوقاية بنسبة نمو 14%، والمركز الثاني في النشر العلمي بمجال البيئة المستدامة بنسبة نمو 26%، والمركز الثالث في النشر العلمي بمجال الطاقة بنسبة نمو 3%، في حين تصدرت الجامعة في مجال النشر العلمي بمجال اقتصاديات المستقبل بنمو ملحوظ نسبته 29%.
وأكدت تقارير هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار على تميز الجامعة في مؤشر معامل اقتباس المتخصص بمقاييس البحث والنشر الذي يعد مقياسا دوليا لتأثير الأبحاث العلمية.
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