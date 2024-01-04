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تراند اليوم : شركة سابك و11 شركة أسمنت تعلن تلقيها إشعارا من أرامكو بارتفاع أسعار الوقود

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صحيفة النرصد: أعلنت عدد من الشركات في بيانات إعلامية عن تلقيها إشعارا من شركة أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود ابتداء من 01 يناير 2024.

وأوضحت كل من شركات أسمنت نجران وأسمنت الجوف وأسمنت المنطقة الجنوبية وأسمنت الشمالية وأسمنت تبوك وأسمنت المدينة وأسمنت الرياض وأسمنت حائل وأسمنت أم القرى وأسمنت ينبع وأسمنت السعودية، أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى ارتفاع في تكلفة الإنتاج علماً بأنه جارٍ العمل على احتساب الأثر المالي المتوقع وسيتم الإعلان عنه فور اكتماله.

ومن جانبها قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك ، في بيان إعلامي : أنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي لإشعار أرامكو بزيادة تقريبية تعادل 1.7% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة . مشيرة إلى أن الأثر المالي لذلك التعديل سيظهر ابتداء من النتائج المالية للربع الأول من عام 2024.

كما توقعت سابك للمغذيات الزراعية في بيان منفصل لها على تداول، أن يكون الأثر المالي لهذا الإشعار بزيادة تقريبية تعادل 3.8% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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