تراند اليوم : شاهد: مختص يحذر من خبز "التميس" .. ويعلق : بسببه باكستان تعد أكثر دولة في العالم مصابة بهذا المرض!

صحيفة الخليج 365: كشف صانع محتوى عبر مقطع فيديو بمنصة "تيك توك"، عن نوع خبز في حال تناوله بشكل يومي يسبب مرض السكري.

وقال إن خبز "التميس" يعد أكبر مسبب لمرض السكري، مضيفًا أنه يحتوي على سعرات حرارية تصل إلى 1400 سعرة.

خبز التميس وانتشار مرض السكري بباكستان

وأشار إلى أن "باكستان" تعتبر الدولة الأولى التي سجلت أكبر عدد إصابات بمرض السكري حول العالم، والسبب هو خبز "التميس".

وأوضح: أن خبز "التميس" يحتوي على زيوت مهدرجة، مشيرًا إلى أن هذه الزيوت خطيرة على شرايين القلب.

تأثير الخبز على مرضى الضغط

وأردف أن هذه الزيوت تحتوي على كمية كبيرة من الملح ، ولا يجب على مرضى الضغط أن يتناولوا هذا الخبز.

قياس نسبة السكر بعد تناول خبر التميس

وتابع أنه يمكن للشخص أن يقيس تشخيص مرض السكري من خلال خبز التميس، من خلال تناول نصف حبة الخبز وبعد ساعتين يتم قياس نسبة السكر في الدم بواسطة جهاز قياس السكر المنزلي.

واستطرد : " إذا كان أكثر من 200 يدل على أنك مصاب بالسكري، وفي حال كان أقل من 200 يكون ليس لديك سكري".