تراند اليوم : شاهد: أول صور مقترحة لتصميم مشروع حي القدية بالرياض

صحيفة الخليج 365: كشفت صفحة "مشاريع سعودية" عبر منصة "إكس"، إحدى المنصات الإعلامية المهتمة بمتابعة مشاريع المملكة، عن التصاميم المقترحة لحي سكني في مدينة القدية.

ووثقت التصاميم وجود عدد متنوع من المساكن والمرافق التعليمية والترفيهية والصحية والرياضية وأيضًا الترفيهية.

كما ظهر في التصاميم، مناظر خضراء وأشجار تجذب الرؤية بين المرافق التي يتم إنشائها، وأوضحت الصور، المنازل بتصميم عصري وأنيق، بجانب المرافق التي تقع بين المناظر الخلابة.

الجدير بالذكر، أن مدينة القدية تعد أحد المشاريع الكبرى، وأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب السعودي.