تراند اليوم : شاهد: متهم يقفز من مكانه ويعتدي باللكمات على قاضية داخل محكمة في أمريكا بعد أن حكمت عليه بالسجن

ترجمة حصرية: كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاصيل الواقعة التي حدثت أمس الأربعاء في إحدى محاكم ولاية لاس فيغاس الأمريكية، حيث اعتدى متهم على قاضية داخل المحكمة بعدما حكمت عليه بالسجن.

وكشفت الصحيفة أن المتهم مجرم مدان حديثًا بسبب قضايا سرقة وضرب واعتداء ويبلغ من العمر 30 عامًا.

وأضافت أنه اعتدى على القاضية، بعد أن حكمت عليه بالسجن، حيث قفز فوق مقعدها وانهال عليها بالضرب واللكمات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الواقعة حدثت اليوم الأربعاء، خلال جلسة استماع داخل محكمة مقاطعة كلارك في ولاية لاس فيغاس.

وذكرت الصحيفة أن المتهم قبل أن يقدم على فعلته، رفضت القاضية الإفراج عنه بكفالة، وحكمت عليه بالسجن، مما أدى إلى قيامه بالاعتداء عليها بالضرب.