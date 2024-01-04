تراند اليوم : شاهد: مختص عقاري يروي قصة غريبة لشخص قام بشراء شقة وبعد 10 سنوات اكتشف المفاجأة!

صحيفة الخليج 365: قال المختص والمطور العقاري، ماجد الحارثي، إنه تلقى شكوى من شخص قام بشراء شقة، وبعد عشر سنوات اكتشف انها ليست شقته المسجلة بالصك.

وأوضح "الحارثي" خلال مقطع فيديو نشره على صفحته بمنصة "إكس"، أن الشخص عندما قرأ الصك وجد أن رقم الشقة مكتوب رقم 3، بينما رقم شقته غير.

وعلق، قائلًا: "معنى هذا أنه ساكن في شقة ليست ملكه، وهذا ليس شيء عادي قانونيًا"، وعندما سأله عن شهادة الفرز، قاله له لم يعطوني.

شهادة الفرز وشدد الخبير العقاري على ضرورة أن يكون مع المشتري شهادة الفرز، لأنه يكون مذكور فيها رقم الشقة، ونبه على ضرورة أن تكون الأصل مع المشتري.

كما نبه بضرورة قراءة ومقارنة المعلومات الموجودة في شهادة الفرز والصك، سواء كانت المساحة أو الحدود وخاصة رقم الشقة، يجب أن يتم الانتباه إليها، لأنه في حال إغفال هذا الأمر سيكون المشتري ساكن في بيت ليس ملكه.

إتمام البناء وأوضح أن شهادة إتمام البناء يجب الحرص عليها، مشددًا على عدم شراء أي عقار بدون هذه الشهادة، بجانب أن يكون مع المشتري صورة من المخطط الإنشائي والمعماري للعقار لأن بدونها لن يتمكن المشتري من إجراء تصليحات في الشقة.

كما نصح المختص بضرورة أن يكون مع المشتري صورة من رخصة البناء.