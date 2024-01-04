5 متطلبات للخرسانة

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وضع اشتراطات لإقامة وحدة خلط الخرسانة داخل المشاريع الإنشائية، تلزم وجود رخصة بناء سارية للمشروع الإنشائي المراد إقامة وحدة خلط الخرسانة داخله، إضافة إلى موافقة الأمانة أو البلدية على إقامة وحدة خلط الخرسانة بعد صدور رخصة البناء للمشروع، وبعد موافقة الجهات ذات العلاقة والحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني، فضلا عن الحصول على الموافقة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم عبر منصة «استطلاع»، والتي تهدف إلى تنظيم وضبط إقامة وحدة خلط الخرسانة داخل ‏المشاريع الإنشائية‏، وتوضيح الضوابط والمتطلبات البلدية لإقامة وحدة خلط الخرسانة للمقاولين والمنفذين للمشاريع الإنشائية والتي تستخدم الخرسانة بكميات كبيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يسمح بنقل إنتاج الخرسانة من وحدة خلط الخرسانة داخل المشروع لمشاريع أخرى خارجه، وأن تكون مسؤولية إصدار الموافقات من الجهات ذات العلاقة وإقامة وحدة خلط الخرسانة وتشغيلها وإزالتها وتطبيق المتطلبات الفنية وجودة الإنتاج على المقاول، إضافة إلى متابعة إنتاج الخرسانة من وحدة خلط الخرسانة داخل المشروع والرقابة على جودة التشغيل والمنتج على المكتب الهندسي المشرف على المشروع والتقيد بأنظمة الأمن والسلامة وتعليمات الجهات المختصة والأنظمة ذات العلاقة، فضلا عن الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.

متطلبات البلدية

01 وجود رخصة بناء سارية للمشروع

02 موافقة الأمانة / البلدية على إقامة وحدة خلط الخرسانة

03 الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

04 موافقة وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

05 الحصول على موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.