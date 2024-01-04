تراند اليوم : بالفيديو.. شاب يكشف عن خطر كثرة استخدام الجوال على الرقبة.. ويوضح الأعراض واسم المرض الذي أصيب به

صحيفة الخليج 365: كشف شاب عن أعراض إصابته بسبب طريقة جلوسه الخاطئة على الجوال ما سبب له آلام في الكتف والرقبة.

وقال الشاب: كنت أشعر بآلام في الكتف وبنصف الرقبة، وجربت كل شي إبر وحجامة علاج طبيعي مساج كل شي سويت وهي ماكو فايدة، رحت لدكتور المخ والأعصاب وسوالي أشعة وقال لي المرض اللي فيك اسمه موبايل نيك .

وأوضح قائلا : إذا كنت تحني رقبتك بزاوية 30 يصير وزن الجمجمة على الرقبة 5 كيلوغرام وإذا كانت بزاوية 45 كأن الفقرات شايلة ثقل 24 كيلو وإذا كانت بزاوية 70 كإن الفقرات شايلة 28 كيلوغرام، أنا مو قاعد ألف عليك أنا شخصت ورحت المستشفى وسويت أشعة وسويت تخطيط الأعصاب.