انت الان تتابع الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف محيط مستشفى الأمل بخانيونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 11:21 صباحاً

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اليوم، قصف محيط مستشفى الأمل بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط جرحى وإلحاق دمار في المنازل والممتلكات في المنطقة. وأفاد بأن طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى مستشفى الأمل ونقل الجرحى والمرضى إليه، لكثافة القصف الإسرائيلي، الذي يترافق معه تحليق مسيرات حربية تطلق النار على كل الفلسطينيين في محيط المستشفى. وجدد دعوته لتدخل دولي عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المستشفيات في قطاع غزة، كما تواصل مدفعية وطائرات الاحتلال قصفها المكثف لمخيمات البريج والنصيرات والمغازي، وعزل تلك المخيمات عن جنوب قطاع غزة.

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