تراند اليوم : "صحيفة" تكشف عن السيناريوهات التي تجر أمريكا إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.. وتوضح خطة واشنطن

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يعكفون على وضع "خطط للرد"، مع شعورهم بقلق متزايد من خطر اتساع الحرب في غزة وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع وأطول أمدا.

السيناريوهات التي تجر أمريكا للصراع

وحسبما ذكر 4 مسؤولين مطلعين على الأمر، منهم مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، فإن محادثات داخلية تجرى حول السيناريوهات التي يمكن أن تجر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط.

خطط الرد

وقالت الصحيفة، أن الجيش الأميركي يقوم حاليا بـ"صياغة خطط للرد على الحوثيين، الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر"، مضيفة أن "ذلك يشمل ضرب أهداف للجماعة اليمنية"

درء الهجمات

ويناقش مسؤولو الاستخبارات الأميركية طرق توقع ودرء الهجمات المحتملة على الولايات المتحدة من قبل القوات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، كما يعملون على تحديد المكان الذي قد يوجه فيه الحوثيون ضرباتهم المقبلة.

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تورط بايدن

وأشارت الصحيفة، إلى أن تصاعد الصراع قد يؤدي إلى "تورط بايدن بشكل أعمق في الشرق الأوسط، بالتزامن مع اشتداد موسم الحملات الانتخابية لعام 2024، الذي يجب أن يركز خلاله أكثر على القضايا المحلية".