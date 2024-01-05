تراند اليوم : صورة غريبة للرئيس الأمريكي الأسبق "بيل كلينتون" بفستان أزرق وحذاء نسائي.. ما قصتها؟

صحيفة الخليج 365: ظهر اسم الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، أكثر من 50 مرة في الوثائق السرية التي كشفت عنها المحكمة الفيدرالية في نيويورك منذ الأربعاء الماضي، والتي ضمت أسماء مشاهير وسياسيين ربما تورطوا مع الملياردير الراحل جيفري إبستين، في جرائم جنسية.

فستان أزرق

كما عثر داخل منزل إبستين على صورة غريبة ل "كلينتون" بفستان أزرق وحذاء نسائي، وكان الفستان إشارة ضمنية على ما يبدو إلى علاقة الرئيس بمونيكا لوينسكي الشهيرة. حسب صحيفة "نيويورك بوست".

معلومات

وقال مارك إبستين الأخ الأصغر لجيفري، لصحيفة يوم الأربعاء، أن شقيقه ذكر عام 2016 أن لديه معلومات مثيرة عن ترامب وكلينتون، ما قد يقلب الانتخابات الرئاسية رأساً على عقب. حسب واشنطن بوست.

الجدير بالذكر توفي إبستين في سجن نيويورك عام 2019، قبل أن يحاكم بتهمة استغلال قاصرات جنسيا، حيث أقدم على الانتحار نتيجة "إهمال" من العاملين في السجن، بحسب ما خلصت إليه وزارة العدل الأميركية منتصف 2023.