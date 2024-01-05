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ميكانيكي يروي قصة افتتاحه لمشروعه بعد التقاعد من عمله في القوات البرية الملكية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى مواطن يدعى علي الشهري قصة افتتاحه لورشة صيانة المركبات الخاصة به في جازان بعد التقاعد من عمله .

وقال المواطن في مقطع فيديو نشرته قناة العربية:” تخصصت في صيانة المركبات أثناء عملي في القوات البرية الملكية السعوية وتقاعدت بعد خدمة 30 سنة ميكانيكي.”

وأضاف:” وجدت بعد التقاعد الناس كلها تخاف وأنا من الناس اللي حركتهم كثيرة ما أحب الجلوس في البيت، وبعد التقاعد قررت أفتح ورشة خاصة بي.”

وتابع :” جاءت الفكرة من وراء عشقي للميكانيكا أولاً ولإشغال وقتي أيضًا وأيقنت أن العمر مجرد رقم وأحيانًا أخسر ولكني عاشق للمهنة .”

 

MO Nasa

MO Nasa

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