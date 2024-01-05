شكرا لمتابعة خبر عن لقطات لمدينة خادم الحرمين الشريفين الطبية والتعليمية في اليمن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت لقطات ‏مدينة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية والتعليمية في محافظة المهرة اليمنية والتي تعد أكبر مدينة في اليمن

وتحتوي مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية على كليات طب وهندسة وزراعة، ومشاريع إسكان متنوعة، ومبان إدارية ومسجد، وتعد المدينة من مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تقدّر بـ198 مشروعاً ومبادرة في مختلف المحافظات اليمنية.

ويأتي المشروع امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة لليمنيين في مختلف القطاعات في اليمن، وبما يرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.

يذكر أن مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية يأتي ضمن أكثر من 53 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة في 7 قطاعات رئيسية هي: الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.