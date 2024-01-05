تراند اليوم : "وضع مسامير أسفل الكفر وخدش السيارة"..بالفيديو.. شخص يكشف كيف انتقم رجل من جاره بعدما أوقف الأخير مركبته أمام منزله!

صحيفة الخليج 365: وثق شخص مقطع فيديو كشف خلاله عن تضرر صديقه من جار له بعدما أضطر لإيقاف سيارته أمام منزل الأخير.

وقال خلال الفيديو أن صديقه كان يعيش في أحد الأماكن داخل حي لمدة 10 سنوات، والفترة الأخيرة انتقل إلى مكان آخر في نفس الحي ولكن العمارة التي سكن فيها مزدحمة وعندما يعود إلى شقته خاصة في الليل لا يجد موقف.

ولفت إلى أن صديقه كان يوقف سيارته عند جاره، إلا أنه تفاجأ بتصرفات جاره ، لافتا إلى أن الأخير قام بإطفاء الدخان على السيارة، ثم وضع مسمار في الكفر، والمرة الأخيرة خدش الباب وتسبب في إزالة طبقة البويا.

وأشار إلى أن صديقه يتساءل كيف يتصرف مع جاره.