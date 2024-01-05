انت الان تتابع رصدتها "الخليج 365" وأدت لالتزام قائدي المركبات.. حملة لضبط "عكس السير" في "الشرائع 7" بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 3:34 مساءً

نفذت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة، مساء أمس، حملة لرصد مخالفات عكس السير في مخطط الشرائع 7، في شوارع محدودة، حيث تم إغلاق بعض الدورانات فيها بسبب مخالفة عكس السي، وذلك للحفاظ على السلامة العامة. وشهدت الحملة المحدودة، التي نفذتها بعض دوريات المرور الرسمية مساء أمس الخميس، ورصدتها "الخليج 365"، ضبط عدد من مخالفات عكس السير خلال فترة وجيزة، وحرص قائدو بقية المركبات على تجنب الغرامة بالسير لمسافة لا تتجاوز 30 مترًا والالتفاف من الدوران الرسمي، وذلك لتفادي المخالفة. وقد حظيت الحملة باستحسان أهالي الحي الذين يدركون أن هذه المخالفة تشكل خطورة على السلامة العامة، لا سيما فيما يخص وقوع الحوادث. يذكر أن الإدارة العامة للمرور حذرت من أن مخالفة عكس السير تصل قيمة غرامتها إلى 6000 ريال.

كانت هذه تفاصيل خبر رصدتها "الخليج 365" وأدت لالتزام قائدي المركبات.. حملة لضبط "عكس السير" في "الشرائع 7" بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.