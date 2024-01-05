تراند اليوم : أحدهما يعرج.. شاهد.. مواطن يوثق فيديو ل "شخصين" يصعدان جبل في الباحة يشتبه أنهما المتهمان بقتل "محمد السبيعي" بجدة

صحيفة الخليج 365: وثق مواطن مقطع فيديو لشخصين في منطقة الباحة يشتبه أنهما المتهمان بمقتل المواطن "محمد بن راجح السبيعي" في جدة، يوم الثلاثاء الماضي.

جبل في الباحة

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل شخصين يصعدان جبل في الباحة، وأحدهما يعرج .

وشارك موثق الفيديو وسم "‏المغدور محمد السبيعي"، وعلق قائلا: "حتى وإن لم يكونا هما فوجود أمثال هؤلاء يشكل خطر على أهالي المنطقة".

بيان أمني

الجدير بالذكر، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أعلن في بيان رسمي أمس، أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان نتج عنه وفاته بالموقع وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية.

جنسية إثيوبية

وتداول رواد مواقع التواصل معلومات تفيد أن المتهمين شخصان من الجنسية الإثيوبية، وقاموا بنشر صور المتهمين، وأوضحوا أن أحدهما يعرج.