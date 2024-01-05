تراند اليوم : شاهد.. مذيعة بريطانية تنفعل وتصرخ على مسؤول فلسطيني وتقاطع حديثه: أنت لست معتادا على وجود امرأة تتحدث

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، وقوع مشادة كلامية بين المذيعة البريطانية، جوليا هارتلي بروير، والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أثناء مقابلة معه في قناة TALKTV.

وبدأ "البرغوثي"، في الحديث عن الأساس الديمقراطي لحكم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو ما أغضب المذيعة.

وقال البرغوثي للمذيعة: "هل تعتقدي أن إسرائيل دولة ديمقراطية؟"، لترد عليه "نعم أعرف أنهم دولة ديمقراطية ولديهم انتخابات".

ورد عليها البرغوثي: "لقد دمر نتنياهو الديمقراطية.. هذا الرجل لديه الآن ثلاث أو أربع محاكم ضده، قضايا فساد"، لتقاطعه المذيعة وهي منفعلة "لا نملك الوقت الكافي للحديث عن تاريخ بنيامين نتنياهو".

وتابعت المذيعة: "لقد أوضحت وجهة نظرك خمس مرات، ليس لدي وقت لذلك"، ليرد البرغوثي قائلاً: "لا أعرف ما الذي لديك من الوقت له".

وبعدها صرخت المذيعة قائلة: "أوه يا إلهي.. دعني أنهي جملتي يا رجل.. ربما أنت لست معتادا على وجود امرأة تتحدث".

ورد البرغوثي قائلا: "أنت تضللي الجمهور بما قلته للتو"، مما دفع المذيعة البريطانية إلى الصراخ عليه مرة أخرى أثناء حديثه مبينة أن لديه 20 ثانية للرد.

وبعدما رد البرغوثي قائلا: "انهوا الاحتلال واسمحوا للسلام أن يسود لكلا الشعبين"، قالت المذيعة إن الرد كان "جيداً"، مضيفة: "أعتذر عن وجود امرأة تتحدث إليك".