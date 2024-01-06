شكرا لمتابعة خبر عن أبرز إنجازات وكالة إمارة مكة المكرمة المساعدة للحقوق خلال العام الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حققت إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في وكالة الإمارة المساعدة للحقوق عددًا من الإنجازات خلال العام الماضي 2023م لخدمة سكان المنطقة.

وتمكنت وكالة الإمارة، من استعادة نحو 111 مليون م2 من الأراضي الحكومية المعتدى عليها، كذلك متابعة ضبط 6 أطنان من المواد المخدرة.

وعملت على معالجة 3426 قضية أحوال شخصية، وتنفيذ 36 ألف حكم قضائي، إلى جانب معالجة 5940 قضية عمالية، إضافة إلى شمول 4358 سجينًا بتعليمات العفو.