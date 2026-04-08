انطلاقة استثنائية للملتقى المهني في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت جامعة الملك عبدالعزيز انطلاقة استثنائية للملتقى المهني الـ13، الذي افتتح في جدة سوبر دوم، برعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسط حضور كثيف وتدفق ملحوظ منذ الساعات الأولى، في مؤشر يعكس حجم الاهتمام والثقة التي يحظى بها الحدث.

وامتلأت أروقة الملتقى منذ لحظاته الأولى بأعداد كبيرة من الزوار والباحثين عن العمل، في مشهد يعكس حيوية المنصة، حيث تلاقت الكفاءات الوطنية مع جهات التوظيف ضمن بيئة تفاعلية أتاحت فرص التواصل المباشر، واستكشاف المسارات المهنية المتنوعة.

وجاء تنظيم الملتقى هذا العام في جدة سوبر دوم في خطوة تعكس التوسع في نطاقه، ليصبح منصة مفتوحة تستقطب مختلف فئات المجتمع، بدلا من اقتصاره على طلاب الجامعة، وهو ما يعزز من دوره في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتوسيع دائرة الاستفادة منه.

ويعد الملتقى أحد أبرز المبادرات التي تنظمها جامعة الملك عبدالعزيز لتمكين الكفاءات الوطنية، وتهيئة الخريجين للانخراط في سوق العمل بثقة وكفاءة، من خلال توفير فرص وظيفية وبرامج تدريبية، إلى جانب ورش عمل وجلسات إرشادية تسهم في رفع الجاهزية المهنية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة، سهيل بن بكر الطيار، أن الملتقى شهد مشاركة أكثر من 85 شركة من كبرى الجهات الرائدة، مشيرا إلى أن الساعات الأولى سجّلت حضورا استثنائيا تجاوز 6000 متقدم، في مؤشر واضح على حجم الإقبال والثقة بهذه المنصة المهنية.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية امتدادا لجهود جامعة الملك عبدالعزيز في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر مبادرات نوعية تسهم في بناء جيل مهني مؤهل، وقادر على المنافسة في مختلف القطاعات، بما يعزز من تكامل منظومة التعليم وسوق العمل في المملكة.