جناح وزارة الصناعة في الملتقى المهني يبرز ضمن المحطات التفاعلية اللافتة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برز جناح وزارة الصناعة والثروة المعدنية ضمن المحطات التفاعلية اللافتة، ضمن الحراك المهني الذي يشهده الملتقى المهني الـ13 الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز في جدة سوبر دوم، إذ قدم نموذجا عمليا لدور الجهات الحكومية في دعم وتأهيل الكوادر الوطنية وربطها بفرص القطاعات الحيوية.

ويستعرض الجناح ممكنات القطاع الصناعي والتعديني في المملكة، في وقت يشهد فيه هذا القطاع تحولا متسارعا ضمن مستهدفات التنمية الوطنية، حيث ركزت الوزارة من خلال مشاركتها على إبراز الفرص الوظيفية والتخصصات المطلوبة، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات التي تستهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من دخول سوق العمل بكفاءة.

وشهد الجناح تفاعلا ملحوظا من الزوار، من خلال إتاحة الفرصة للتعرف على مسارات العمل في القطاع الصناعي، وفهم طبيعة المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل، إضافة إلى الاطلاع على برامج التدريب والتأهيل التي تقدمها الوزارة لدعم حديثي التخرج، كما قدم ممثلو الجناح إرشادات مهنية مباشرة، ساعدت الطلاب على تكوين صورة أوضح عن متطلبات المرحلة المقبلة، وآليات الاستعداد لها بشكل عملي.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تؤكد من خلال مشاركتها في الملتقى أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي تحول صناعي، وأن تمكين الشباب يبدأ من إتاحة المعرفة، وتعزيز الوعي، وفتح الأبواب أمامهم للانخراط في مسيرة التنمية بثقة واقتدار.