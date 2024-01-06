انت الان تتابع بالفيديو.. مقيم سوري يعفو عن المتسبب في قتل ابنه بمجلس أمير عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 يناير 2024, 3:32 مساءً

أعلن مقيم سوري، عفوه لوجه الله عن المتسبب في قتل ابنه؛ وذلك في مجلس أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، خلال استقباله مواطنين ومقيمين. ووفقًا لمقطع فيديو نشره حساب إمارة منطقة عسير على منصة "إكس" خلال استقبال الأمير ‫تركي بن طلال للمواطنين والمقيمين في المجلس العام بالخالدية؛ أعلن المقيم من جمهورية سوريا طلال الأحمد عفوه عن المتسبب في قتل ابنه دون مقابل. وقدّم "الأحمد" شكره الجزيل للمملكة، بلد الخير والعطاء. وقال: تركنا الأمور المادية رغبة فيما عند الله من الأجر والثواب. وأضاف: "إنني أُشهِد الله ثم أشهدكم أنني عفوت لوجه الله تعالى". من ناحية ثانية، شهد مجلس أمير منطقة عسير، تكريم طالب من جمهورية مصر عمره تسعة أعوام لحفظه القرآن الكريم كاملًا.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مقيم سوري يعفو عن المتسبب في قتل ابنه بمجلس أمير عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.