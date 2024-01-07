تراند اليوم : ممسك برزمة دولارات.. شاهد: إسرائيل تنشر أحدث صورة لقائد حماس المطلوب محمد الضيف بعدما اعتقدت أنه مشلول

صحيفة الخليج 365: كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاغاري، عن صورة جديدة ومحدثة للقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، ويظهر وهو يحمل رزمة من الدولارات الأميركية وكوبًا من الشاي على ما يبدو.

وقالت صحيفة جروزاليم بوست إن معلومات استخباراتية إسرائيلية حديثة وردت بأن حالة محمد الضيف الصحية على ما يرام، وهو يعمل بشكل جيد ويعاني فقط من تلف في عينه وعرج طفيف.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن الجيش عثر على صورة الضيف على جهاز كمبيوتر صودر في غزة. وقد تم ذلك من خلال جمع معلومات استخباراتية مكثفة من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تم تنزيل أكثر من 70 مليون ملف من أجهزة الكمبيوتر التي ضبطت في مناطق في غزة.

يذكر أن إسرائيل اعتقدت طوال سنوات أنه مشلول ويتنقل على كرسي متحرك، ويعاني من صعوبات كثيرة.