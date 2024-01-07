انت الان تتابع 5 إرشادات لتقليل الأعراض.. "سعود الطبية" توضّح أسباب زيادة آلام الروماتيزم خلال الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 6:37 صباحاً

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أبرز الأسباب في زيادة آلام الروماتيزم خلال فصل الشتاء، وأهم الإرشادات لتقليل الأعراض. وأضافت المدينة أن شعور مصاب الروماتيزم بالألم في فصل الشتاء؛ ناتجٌ عن تَمدد المفاصل بسبب الأجواء الباردة، وزيادة سُمك السائل "الزليلي" الذي يعمل كممتص لصدمات المفاصل؛ وبالتالي تكون المفاصل أكثر صلابة وحساسية للألم. ونصحت سعود الطبية باتباع عدد من الإرشادات لتقليل الأعراض والآلام، وهي: الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي لتجنب مضاعفات الروماتيزم، وارتداء الملابس الدافئة للحفاظ على دفء المفاصل، وتجنب التعرض للهواء البارد مع المحافظة على النشاط البدني داخل المنزل. وأكدت ضرورة تغطية أكبر قدر ممكن من الجسم بالملابس الدافئة عندما تضطر للخروج في الهواء الطلق، وتدليك المفاصل وقت الإحساس بالألم.

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