"البيئة": انتهاء مهلة تسجيل الإبل إلكترونيًا مجانًا خلال 5 أشهر

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة البيئة والزراعة والمياه ملاك الإبل إلى سرعة الاستفادة من المدة المتبقية على انتهاء ترقيم الإبل إلكترونيًا.

وقالت عبر حسابها 5 أشهر متبقية على انتهاء مهلة ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًا مجانًا؛ لحفظ حقوق الملاك وتوفير قاعدة بيانات، وتسهيل إجراءات نقل الملكية.

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