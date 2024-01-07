عبارات فرسان تنقل 488 ألف راكب في عام

كشفت الهيئة العامة للنقل خلال مؤشراتها الربعية لخدمات النقل عن إسهام مشروع عبارات جازان - فرسان بمنطقة جازان في نقل أكثر من 488 ألف راكب خلال عام 2023. وأبانت الهيئة أن عبارات جازان - فرسان نقلت أكثر من 92 ألف مركبة عبر 1767 رحلة تمت خلال العام، بواسطة عبارات نقل الركاب، فيما تم نقل أكثر من 47 ألف شاحنة لنقل البضائع محملة بأطنان من البضائع، عبر 4311 رحلة لعبارات نقل البضائع. وتعزز خدمات النقل البحري لمشروع عبارات السفن بمدينة جازان وفرسان في ربط جزيرة فرسان بباقي مدن ومناطق المملكة، وإمداد سكان فرسان بجميع الاحتياجات الضرورية وآلاف الأطنان يومياً من المواد الغذائية والبضائع بمختلف أنواعها، مما سيسهم في النهضة التنموية والعمرانية ودعم مشاريع البنية التحتية لجزيرة فرسان. vوتسع العبارة الواحدة 650 راكبًا، و60 سيارة، وتستمر في تقديم خدماتها للجميع بشكل مجاني، وبواقع رحلتين يوميًا للركاب وست رحلات لنقل البضائع، وذلك امتدادًا لصور الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة بأهالي وزائري المنطقة.



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