السعودية | المركز الوطني للأرصاد يعلن عن توفر وظائف شاغرة.. والتقديم بدءاً من اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توفر 57 وظيفة شاغرة، لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة، حيث يتم التقديم اعتباراً من اليوم (الاثنين) 8 يناير 2024 ويستمر لمدة 7 أيام.

وكشف المركز أن شروط التقديم على الوظائف الشاغرة تتمثل في ما يلي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وجود الخبرة والمؤهل وفق الاشتراطات، إرفاق السيرة الذاتية بصيغة PDF.

مشيراً إلى أن الترشيح والاستقطاب يتم بناء على استيفاء جميع المتطلبات المدونة لكل وظيفة، حيث يمكن الاطلاع على الوظائف ومتطلباتها من خلال الرابط التالي: https://ncm.gov.sa/Ar/EService/Recruitment/Pages/AvailableVacancies.aspx.